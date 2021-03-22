ثلاثة خروق بحرية معادية وقنابل مضيئة مقابل رأس الناقورة

أصدرت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 21 / 3 / 2021 اعتبارا من الساعة 2.10 ولغاية الساعة 10.53، تم تسجيل خرقين بحريين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها 388 مترا، حيث أقدم بعض العناصر على إلقاء /4/ قنابل مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.

تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.”

كما أصدرت قيادة الجيش – مديرية التوجيه بيانا آخر جاء فيه:

“بتاريخ 20 / 3 / 2021 الساعة 2.23 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 125 مترا ولمدة /3/ دقائق، حيث ألقى عناصره قنبلتين مضيئتين فوق البقعة البحرية المذكورة.

تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام