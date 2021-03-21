اليابان تكشف الأضرار التي لحقت بمحطة “أوناغاوا” الكهروذرية جراء الزلزال الأخير

أفاد شركة “Tohoku Electric Power” بأن الزلزال القوي الذي وقع أمس السبت بشمال شرقي اليابان أدى إلى سقوط جزء من عمود إلى حوض بالوقود النووي المستخدم بمحطة “اوناغاوا الكهروذرية.

وقالت الشركة التي تدير هذه المحطة في بيان: “جرى في المفاعل الثالث سقوط جزء صغير إلى حوض بالوقود النووي المستخدم. وتم اكتشاف سقوط جزء من عمود مخصص لإجراء التفتيش التقني إلى حوض بالوقود النووي المستخدم في المفاعل الثالث، كما تم العثور على سقوط جزئين من العمود المخصص للتفتيش التقني على أرضية الطبق الأولي لنفس المفاعل. ومع الأخذ بعين الاعتبار الحجم الصغير لهذه الأجزاء فلا يوجد هناك أي تأثير سلبي لهذا الحادث على الحوض بالوقود النووي المستخدم”.

هذا وأبلغت الشركة بأنها عثرت على تشققات في الزجاج على سقف الردهة التي تقود إلى الوحدتين الأولى والثانية للمحطة، ووقوع خسائر مادية صغيرة أخرى.

وتجري في المفاعل الأول لمحطة “أوناغاوا” حاليا أعمال لتحضيره للتفكيك. كما تم إيقاف عمل المفاعلين الثاني والثالث لإجراء التفتيش التقني المخطط. وتقع في حوض المفاعل الثالث حاليا 1386 حاوية بالوقود النووي المستخدم.

ووقع زلزال بقوة 6,9 درجة على مقياس ريختر في الساعة 18:09 من أمس السبت شمال شرق اليابان. وكان مركز الزلزال يقع على عمق 60 كيلومترا في المحيط الهادئ بالقرب من ساحل مقاطعة مياغي اليابانية. وشعر سكان 23 من أصل 47 مقاطعة يابانية بالهزات الأرضية. وأدى الزلزال إلى إصابة 9 أشخاص، كما تسبب في الوقف المؤقت لحركة المرور في أجزاء من الطرق والسكك الحديدية.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية