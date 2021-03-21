الطقس غدا الاثنين غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس في لبنان اليوم الاحد قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجا بعد الظهر إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية مع ظهور غبار في الاجواء.

– الحال العامة: طقس مستقر ودافئ نسبيا على الحوض الشرقي حتى نهاية الاسبوع، حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق ايطاليا ليتحول إلى طقس متقلب وماطر بدءا من يوم الإثنين. معدل درجات الحرارة المعتاد لشهر أذار يتراوح بين 13 و 22 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

– الإثنين: غائم إجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة بحيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع ظهور غبار في الاجواء. تتساقط أمطار متفرقة تكون موحلة في بدايتها وتشتد أحيانا في المناطق الداخلية والجنوبية و تكون مترافقة مع برق ورعد واشتداد في سرعة الرياح التي تقارب 70كلم/س، ومن المتوقع أن تصل الى 90كلم/س في المناطق الشمالية، كما نحذر من تطاير لوحات الاعلان على الطرق.

– الثلاثاء: غائم إجمالا مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ودون تعديل في المناطق الساحلية، بحيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية، تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض الملحوظ والسريع ابتداء من بعد الظهر وتتساقط أمطار متفرقة وتشتد أحيانا في المناطق الداخلية والجنوبية وتكون مترافقة مع برق ورعد واشتداد في سرعة الرياح التي تقارب 55كلم/س ومن المتوقع أن تصل الى 75كلم/س في المناطق الشمالية، كما نحذر من تطاير لوحات الاعلان على الطرق.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 21درجة، فوق الجبال من 4 الى 20 درجة، في الداخل، الداخل زحلة 5 الى 23 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 35 كلم/س .

– الانقشاع: جيدة اجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 75%.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

– حرارة سطح الماء: 19 درجة.

– الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية