احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية : 6 حوادث و 7 جرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2021 - 09:30

احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية : 6 حوادث و 7 جرحى

منذ 60 mins 21 March، 2021
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