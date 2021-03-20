لافروف يزور الصين مطلع الأسبوع القادم

يقوم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بزيارة عمل إلى الصين بداية الأسبوع القادم.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها السبت إن “لافروف سيزور الصين يومي 22 و23 مارس/آذار الجاري حيث سيلتقي نظيره الصيني وانغ يي لبحث الحالة الراهنة والآفاق للتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين والتحضير للفعاليات المكرسة للذكرى الـ20 لتوقيع اتفاقية حسن الجوار والصداقة والتعاون بين البلدين”.

وأضافت الوزارة أن “الجانبين سيبحثان عددا من جوانب تنسيق الإجراءات التي يتخذها البلدان في ظروف جائحة فيروس كورونا وسبل تجاوز الصعوبات الناجمة عن القيود المفروضة لمكافحة انتشار العدوى”، وتابعت “يلتزم بلدانا بمواقف قريبة أو متطابقة من حل معظم المهمات العالمية وهما مصممان على مواصلة التنسيق الوثيق لإجراءاتهما في السياسة الخارجية”.

المصدر: روسيا اليوم