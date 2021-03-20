وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 51 وفاة و2253 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2021 - 19:30

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 51 وفاة و2253 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 11 mins 20 March، 2021
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