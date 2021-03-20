إثيوبيا تتحدث عن “خدعة” لمنعها من ملء “سد النهضة” بالمياه

قال عضو “فريق التفاوض الإثيوبي بشأن سد النهضة” إبراهيم إدريس إن “اقتراح إشراك اللجنة الرباعية في مفاوضات سد النهضة هو إطالة أمد الملء الثاني للسد وتقويض حقوق إثيوبيا في الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل”.

واعتبر إدريس أن “فكرة الوساطة الرباعية ليست اقتراحا حقيقيا من جانب مصر والسودان، ولكنها خدعة لهدفهما الساخر”، ورأى أن “اقتراح إشراك اللجنة الرباعية هو الضغط على إثيوبيا لقبول اقتراحهما الذي سينزع حقوق البلاد في تنمية مواردها المائية”، وتابع أن “الغرض من ذلك هو إطالة أمد الملء الثاني المقبل للسد وتقويض حق إثيوبيا في الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل”.

وقال إدريس “أعتقد أن الوسطاء المقترحون سيطالبون بوقف الملء الثاني للسد قبل التوصل إلى اتفاقات” واعتبر ان “هذه خطوة خطيرة للغاية من جانب مصر والسودان لتقويض حقوق التنمية في إثيوبيا”، وتابع ان “موقف إثيوبيا واضح وهو الجلوس والتفاوض من أجل الاستخدام العادل لمواردنا المائية”، وأضاف أن “مصر والسودان تتصرفان وكأن المياه تنبع من أرضهما”.

المصدر: روسيا اليوم