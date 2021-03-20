جنبلاط من بعبدا: الأرقام لم تعد مهمة ونعوّل فقط على ما تبقى من المبادرة الفرنسية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2021 - 16:58

جنبلاط من بعبدا: الأرقام لم تعد مهمة ونعوّل فقط على ما تبقى من المبادرة الفرنسية

منذ 21 mins 20 March، 2021
أخبار موقع المنار

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