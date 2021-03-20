السلطات اليابانية تلغي تحذيرها من حدوث تسونامي جراء الزلزال الذي ضرب السواحل الشمالية الشرقية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2021 - 14:12

السلطات اليابانية تلغي تحذيرها من حدوث تسونامي جراء الزلزال الذي ضرب السواحل الشمالية الشرقية (سبوتنيك)

منذ 15 mins 20 March، 2021
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