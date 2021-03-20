استشهاد وإصابة عدد من المدنيين بانفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب بريف حلب

استشهد عدد من المواطنين السوريين وأصيب آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي أسفر أيضاً عن مقتل وإصابة عدد من مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية التي تنتشر في المدينة.

وذكرت مصادر سورية أن سيارة مفخخة انفجرت اليوم السبت قرب جامع التوحيد وسط مدينة الباب ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين ووقوع دمار كبير في مكان الانفجار والمباني المجاورة واحتراق عدد من السيارات.

ولفتت المصادر إلى أن الانفجار أدى إلى مقتل وإصابة عدد من مرتزقة الاحتلال التركي الذين استقدموا تعزيزات إلى المكان وطوقوا محيط الانفجار ولم يتم التأكد من عدد القتلى في صفوفهم جراء الانفجار.

المصدر: سانا