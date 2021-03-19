رسالة من العدو لأبو مازن: تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حماس ممنوع

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الجمعة، أن رئيس جهاز المخابرات في كيان العدو الاسرائيلي”الشاباك” نداف أرغمان، التقى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل عدة أيام، و “قام بتوجيه تحذير إسرائيلي شديد اللهجة للقيادة الفلسطينية بخصوص ثلاث قضايا”. وذكرت القناة 12 العبرية أن “هذه القضايا احتمال خوض حركة فتح الانتخابات التشريعية في قائمة موحدة مع حركة حماس، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حماس بعد الانتخابات، إضافة إلى مضي السلطة في جهودها لتجريم “إسرائيل” في محكمة الجنايات الدولية”.

وأضافت القناة أن “مسؤولاً أميركياً وصل بشكل سري إلى المقاطعة (مقر الرئاسة في رام الله) أيضاً تزامناً مع لقاء أرغمان بأبو مازن، وقام المسؤول الأميركي بإبلاغ أبو مازن نفس مضمون الرسالة الإسرائيلية”. وبحسب القناة، فإن “هناك خشية لدى “إسرائيل” والولايات المتحدة من أن المباحثات بين فتح وحماس، التي أقيمت في القاهرة قبل عدة أيام، ستؤدي إلى تنشيط حركة حماس في الضفة الغربية، وأن تقوم حماس بالسيطرة على عدة ملفات ووزارات بالضفة”.

وأفادت القناة أن “أرغمان حذر من أن يمس ذلك بقوة محمود عباس السياسية”. هذا وأصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في 15 يناير/كانون الثاني 2021، مرسومًا رئاسيًّا حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، لتكون المرة الأولى منذ 15 عامًا، التي تنظم فيها مثل هذه الانتخابات، وعلى ثلاث مراحل، المرحلة الأولى في 22 أيار/مايو لإجراء الانتخابات التشريعية، و31 تموز/يوليو لإجراء الانتخابات الرئاسية، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وعلى أن يتم استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 آب/أغسطس2021.

المصدر: سبوتنيك