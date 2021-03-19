حماس توضح موقفها حول القائمة التي تسعى إليها بالانتخابات

أوضحت حركة حماس فلسطين الجمعة حقيقة ما يتداول عن ثنائية (القائمة الوطنية) بين حركتي حماس وفتح في الانتخابات الفلسطينية.

وقال عضو المكتب السياسي في حماس حسام بدران إن “القائمة التي تدعو لها حركة حماس هي قائمة وطنية عريضة تضم طيفا واسعا من أبناء شعبنا وفصائله، وبما يخدم مصلحة شعبنا وإعادة لحمته وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني بمشاركة الكل الفلسطيني”.

وأضاف بدران “أبوابنا وعقولنا وقلوبنا مفتوحة لكل صاحب رأي فيما يخص التحالفات الوطنية للانتخابات”، وأشار إلى أن “نجاح القائمة الوطنية لا يعني حرمان اي طرف فلسطيني من حقه في الترشح وخوض الانتخابات”، وتابع ان “ما نص عليه ميثاق الشرف في القاهرة أكد مرة أخرى أن الانتخابات ستسير بصورة نزيهة وشفافة”.

المصدر: فلسطين اليوم