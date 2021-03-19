الشيخ ياسين: رجل الدولة هو من يتحمل المسؤولية وليس تجاهل اوجاع الناس واستغلال أوضاعهم لمصالحه الشخصية

أكد رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين العاملي في تصريح، ان “رجل الدولة هو الذي يتحمل المسؤولية، فيكون مسؤولا بحق عن الوطن والمواطنين وليس المسؤول الذي يسعى للرئاسة من أجل غاياته ومصالحه، ويتجاهل اوجاع الناس والامهم ويستغل أوضاعهم لمصالحه الشخصية”.

ووجه التحية “الى الشهداء الاحياء، جرحى المقاومة الذين رووا هذه الارض بدمائهم وحفظوها بأوجاعهم”، مناشدا “ما تبقى من ضمير لدى المسوؤلين بأن يسارعوا الى تشكيل حكومة تكون على قدر المسؤولية في هذه الظروف، وعدم الغرق والتلهي بتسميات تكنوقراط وغيرها، من أجل ان تتحمل جميع القوى السياسية مسؤولياتها لانقاذ البلاد”، مطالبا جميع القوى ب”التلاقي مع ما طرحه الامين العام السيد حسن نصرالله، لإنقاذ العباد والبلاد بعيدا عن أي شعبوية او ارتباطات خارجية”.

ووشدد على أنه “لا يمكن الخروج من الازمات إلا ببناء كيان ونظام بعيدا عن المحاصصات الطائفية والمناطقية وعدم المؤتمرات الخارجية، مذكرين البعض بأنه منذ العام 1920 وحتى اليوم، لم ينجح مؤتمر دولي بترسيخ اسس الدولة كوطن وكيان، وهذا لا يمكن ان يحصل إلا بالتخلي عن المحاصصات والطائفية، ليبقى لبنان وطنا نهائيا لجميع ابنائه وطوائفه، كما كان يسعى لذلك الامام السيد موسى الصدر”.

وختم، مشددا، على ضرورة ان “يكون رجال الدين في جميع الطوائف والمذاهب في خدمة الانسان في لبنان، كما اراد لهم ذلك الانبياء والرسل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام