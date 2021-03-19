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March 19 2021 - 08:12

كورونا في مصر.. تسجيل 642 إصابة و41 وفاة جديدة

منذ 17 mins 19 March، 2021
كورونا في مصر
عربي وإقليمي - مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الخميس، عن تسجيلها 642 إصابة و41 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في تراجع طفيف لكلا المؤشرين.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 642، مقابل 645 في بيانات الأربعاء، لتصل إلى 193482 حالة.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 41 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 47 متوفيا الأربعاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 11472 شخصا.

المصدر: وكالات

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