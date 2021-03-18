السيد نصر الله: حزب الله كل شيء قادر ان يفعله سيفعله لتأمين بعض الاحتياجات وما يتعلق بالاسعار وغيرها من الاجراءات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2021 - 23:46

السيد نصر الله: حزب الله كل شيء قادر ان يفعله سيفعله لتأمين بعض الاحتياجات وما يتعلق بالاسعار وغيرها من الاجراءات

منذ 2 ساعة 18 March، 2021
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