السيد نصر الله: الامثلة كثيرة من اليمن وسوريا والعراق حول تشغيل المخابرات الاميركية لداعش والجماعات التكفيرية لتدمير الدول والجيوش كي تصبح “اسرائيل” هي الملجأ ودرة التاج في هذه المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2021 - 21:40

السيد نصر الله: الامثلة كثيرة من اليمن وسوريا والعراق حول تشغيل المخابرات الاميركية لداعش والجماعات التكفيرية لتدمير الدول والجيوش كي تصبح “اسرائيل” هي الملجأ ودرة التاج في هذه المنطقة

منذ 51 mins 18 March، 2021
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