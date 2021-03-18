السيد نصر الله: عند مقاربة أوضاعنا وكيفية معالجتها يجب التصرف بعقل ومسؤولية وحكمة بعيدا عن الغضب والمزايدات لانها لا توصل الى اي نتيجة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 18 2021 - 21:40

السيد نصر الله: عند مقاربة أوضاعنا وكيفية معالجتها يجب التصرف بعقل ومسؤولية وحكمة بعيدا عن الغضب والمزايدات لانها لا توصل الى اي نتيجة

منذ 49 mins 18 March، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة