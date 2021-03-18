السيد نصر الله: بعض الجرحى كانوا بعد إصاباتهم بعضهم يعود الى الجبهة العسكرية او الى غيرها من الميادين يعبرون عن اخلاصهم ومواصلة الطريق – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2021 - 21:38

السيد نصر الله: بعض الجرحى كانوا بعد إصاباتهم بعضهم يعود الى الجبهة العسكرية او الى غيرها من الميادين يعبرون عن اخلاصهم ومواصلة الطريق

منذ 57 mins 18 March، 2021
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