السيد نصر الله: جرحانا اقتدوا بالعباس بن علي(ع) وخلال مسيرتنا الطويلة صبروا وصمدوا وكانوا أهل الوفاء والايثار ولم يتخلفوا عن هذه المسيرة على الإطلاق وفي مختلف الميادين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2021 - 21:38

السيد نصر الله: جرحانا اقتدوا بالعباس بن علي(ع) وخلال مسيرتنا الطويلة صبروا وصمدوا وكانوا أهل الوفاء والايثار ولم يتخلفوا عن هذه المسيرة على الإطلاق وفي مختلف الميادين

منذ 58 mins 18 March، 2021
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