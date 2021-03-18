السيد نصر الله: جرحانا اقتدوا بالعباس بن علي(ع) وخلال مسيرتنا الطويلة صبروا وصمدوا وكانوا أهل الوفاء والايثار ولم يتخلفوا عن هذه المسيرة على الإطلاق وفي مختلف الميادين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2021 - 21:38
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السيد نصر الله: جرحانا اقتدوا بالعباس بن علي(ع) وخلال مسيرتنا الطويلة صبروا وصمدوا وكانوا أهل الوفاء والايثار ولم يتخلفوا عن هذه المسيرة على الإطلاق وفي مختلف الميادين
منذ 58 mins
18 March، 2021
التعليقات
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السيد نصر الله: عند مقاربة أوضاعنا وكيفية معالجتها يجب التصرف بعقل ومسؤولية وحكمة بعيدا عن الغضب والمزايدات لانها لا توصل الى اي نتيجة
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