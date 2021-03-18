“تجمع العلماء”: كنا ننتظر أن يخرج اجتماع الرئيسين عون والحريري بالإعلان عن تشكيلة حكومية

قال “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان في بيان له الخميس “كنا ننتظر أن يخرج الاجتماع اليوم بين فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالإعلان عن تشكيلة حكومية تكون بداية لمرحلة جديدة تعيد الثقة إلى الدولة اللبنانية وتتضافر كل الجهود لإنجاحها”.

وأشار التجمع الى ان “الذي خرج من وراء هذا الاجتماع جاء مخيبا لآمال اللبنانيين إذ ما زال الخلاف مستحكما، والدليل أن ما حمله الرئيس المكلف يحتاج عند فخامة الرئيس إلى دراسة”، وتابع ان “ما طرحه فخامة الرئيس يحتاج إلى دراسة من قبل الرئيس المكلف”، وسأل “لماذا الإطالة؟ هل أن الوضع في البلد على خير ما يرام والمواطن يعيش البحبوحة والهناء ولا يهتم إن شكلت الحكومة أم لا ما دام كل ما يحتاجه مؤمن وراتبه يكفيه طوال الشهر ويفيض عنه؟”.

وأضاف التجمع “هما لا يمتلكان ترف الوقت ليؤجلا، بل يستطيعان بجلسة واحدة تمتد طوال 24 ساعة وأكثر إن احتاج الأمر بحث كل النقاط والخروج بحكومة مقبولة من الجميع”، وتابع “ما زلنا نعلق آمالا على عدم إغلاق الباب على الحل وتحديد موعد جديد لجلسة ثانية”، وتمنى أن “تكون حاسمة وتخرج بحكومة إنقاذ تكون قادرة على إخراج البلد من المأزق الذي تمر به”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام