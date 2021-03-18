مشاهد نوعية لعملية كسر زحف وعملية هجومية في جبهة حيران بحجة

وزع الإعلام الحربي اليمني، اليوم الخميس، مشاهد بعد انكسار زحف مرتزقة العدوان باتجاه منطقة بني حسن بمديرية حيران شمال محافظة حجة.

وأظهرت المشاهد حجم التنكيل الذي مُني بها المرتزقة على أيدي المجاهدين، وتنفيذ عملية عكسية انتهت باستعادة جميع المناطق التي تقدم إليها مرتزقة العدوان.

وبينت المشاهد تقدم المجاهدين والالتحام المباشر مع أفراد ومدرعات العدو من مسافة قريبة.

كما أظهرت المشاهد اغتنام وتدمير عدد من المدرعات الحديثة أمريكية الصنع، بالإضافة إلى نشر صورا لعدد من جثث العدو خلفها المرتزقة ورائهم بعد أن لاذوا بالفرار من أرض المعركة.

المصدر: المسيرة