الرئيس عون: أدعو الحريري إلى قصر بعبدا من أجل التأليف الفوري للحكومة بالاتفاق معي وفق الآلية الدستورية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2021 - 21:22

الرئيس عون: أدعو الحريري إلى قصر بعبدا من أجل التأليف الفوري للحكومة بالاتفاق معي وفق الآلية الدستورية

منذ 1 ساعة 17 March، 2021
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