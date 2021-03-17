التحكم المروري: جميع الطرقات ضمن سرية حلبا سالكة حاليا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 17 2021 - 19:42

التحكم المروري: جميع الطرقات ضمن سرية حلبا سالكة حاليا

منذ 8 mins 17 March، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة