الطقس غدا الاربعاء يتحول الى ماطر مع برق ورعد – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2021 - 13:48

الطقس غدا الاربعاء يتحول الى ماطر مع برق ورعد

منذ 51 mins 16 March، 2021
الطقس
لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم الثلاثاء غائما جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل.
– الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.
الطقس المتوقع في لبنان:
– الأربعاء: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة ساحلا ورياح ناشطة تشتد شمالا لتقارب 70 كلم/س ليلا. يتحول بعد الظهر الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات، كما تهطل امطار متفرقة مساء تشتد ليلا ومترافقة ببرق ورعد.
– الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض محدود في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة مع رياح ناشطة وثلوج متفرقة على ارتفاع 1500 متر وما فوق في الفترة الصباحية. يتحسن الطقس تدريجا خلال الليل.
– الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع محدود في درجات الحرارة.
 – درجات الحرارة المتوقعة تتراوح: على الساحل من 13 الى 22 درجة، فوق الجبال من 8 الى 16 درجة، في الداخل من 7 الى 19 درجة.
– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و 45 كلم/س ، تشتد أحيانا لتقارب 55 كلم/س في الشمال.
– الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات.
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و85%.
– حال البحر: منخفض الموج الى مائج.
– حرارة سطح الماء: 19 درجة.
– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية

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