كتلة التنمية والتحرير:الحكومة ممر إلزامي لمنع انهيار هيكل الوطن فوق رؤوس الجميع

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري الاجتماع الدوري لكتلة التنمية والتحرير النيابية. وخصص الاجتماع لمناقشة آخر التطورات السياسية وتداعيات الازمات المالية والصحية وشؤونا تشريعية.

ودعت الكتلة المعنيين بتأليف الحكومة على مختلف المستويات والمواقع الى وقفة تاريخية ومسؤولة والمبادرة الى:

اولا: وقف التراشق الاعلامي والاقلاع عن المضاربات السياسية التي لا تؤدي سوى الى نتيجة واحدة هي إرباك النظام العام والى مزيد من فقدان الثقة بالدولة ومؤسساتها من أبنائها في الداخل ومن المجتمعين العربي والدولي في الخارج.

ثانيا : على المعنيين بالتأليف والتشكيل والتوقيع على المراسيم، التخلي عن أي رهان على الوقت او على متغير إقليمي من هنا او هنالك والتخلي ايضا عن رمي كرة المسؤولية من ملعب الى آخر والمبادرة فورا الى فتح قنوات الحوار والتلاقي من اجل إزالة كافة العراقيل التي أعاقت وتعيق إنجاز حكومة مهمة تنقذ لبنان من ما يتهدد وجوده، حكومة إختصاصيين من غير الحزبيين وفقا لما نصت عليه المبادرة الفرنسية، حكومة لا يشكل اعضاؤها إستفزازا لاحد، حكومة تراعي الميثاقية والمناصفة لا ثلث معطل فيها لأي طرف من الاطراف، فالحكومة ممر إلزامي لمنع إنهيار هيكل الوطن فوق الجميع. فهل انتم فاعلون ؟

وحذرت من تكرار محاولات قطع الطرق الدولية وخاصة تلك التي تربط العاصمة بيروت بالجنوب من قبل بعض الذين يختبئون وراء المطالب المحقة لتنفيذ أجندات فتنوية مشبوهة.

لجنة أهالي الطلاب في الخارج

وكان بري استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفدا من جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج.

وأكد الرئيس بري أمام الوفد “ان كرة عدم تنفيذ قانون الدولار الطالبي هي في ملعب المصارف وان نصوص القانون واضحة وملزمة لها بوجوب تطبيقه من دون تلكؤ”، معتبرا “أن تهرب المصارف من تطبيقها لهذا القانون يعرضها للملاحقة القانونية والقضائية”، مشيرا الى “ان كل ما يشاع عن سحب هذا القانون او تعديله غير صحيح على الاطلاق”.

وسلم رئيس المجلس الوفد نسخة عن محضر جلسة لإقرار قانون الدولار الطالبي .

العريضي

واستقبل بري الوزير السابق غازي العريضي موفدا من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وتم عرض الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.

وغادر العريضي بعد اللقاء الذي استمر ساعة من دون الادلاء بأي تصريح.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام