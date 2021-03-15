الجيش اللبناني:عملية دهم وتوقيف مطلوبين في مدينة بعلبك – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2021 - 15:52

الجيش اللبناني:عملية دهم وتوقيف مطلوبين في مدينة بعلبك

منذ 12 mins 15 March، 2021
الجيش اللبناني
لبنان

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
“بتاريخ 14 /3 /2021، أوقفت قوة من الجيش المطلوبين (ح.و.ز) و(ح.ح.ز) خلال عملية دهم في مدينة بعلبك. وأثناء العملية، أقدم المدعو (ح.و.ز) على احتجاز إحدى الفتيات كرهينة لتسهيل فراره، كما عمد إلى إطلاق النار باتجاه عناصر الدورية الذين ردوا بالمثل، ما أدى إلى إصابته بجروح نقل على أثرها إلى المستشفى للمعالجة. وضبطت القوة بحوزة الموقوفين كمية من الأسلحة الحربية والذخائر العائدة لها.
سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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