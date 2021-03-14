الفريق الرويشان:المقترح الأمريكي يعبر فقط عن المصالح الأمريكية بالدرجة الأولى

علق نائب رئيس الوزراء اليمني لشؤون الدفاع والأمن الفريق جلال الرويشان ، اليوم الأحد، على المقترح الأمريكي حول اليمن ومعركة مأرب.

وقال الفريق الرويشان للمسيرة إن”المقترح الأمريكي حول اليمن لم يأت بجديد، بل احتفظ بخطأ الإدارات السابقة في التعامل مع صنعاء من خلال الرياض”.

وأضاف أن “الأمريكيين ومعهم الأوربيين معنيون بمعالجة الهم الأساسي وهو وقف العدوان ورفع الحصار عن اليمنيين ومن ثم تأتي طاولة الحوار”.

وأشار الرويشان إلى أن”المقترح الأمريكي يعبر فقط عن المصالح الأمريكية بالدرجة الأولى، والهم الإنساني ومصالح الآخرين آخر اهتماماتهم”.

ورحب الفريق الرويشان بأي دعوات واضحة وجلية للسلام مبنية على إنهاء الحرب ورفع الحصار.

وفيما يخص مارب قال الرويشان إن “مأرب هي جزء من معركة اليمن الكبرى، وليست جزئية بعينها، والمواجهات في مأرب مستمرة في صرواح وهيلان منذ بدء العدوان”.

وأكد أن”الضجيج الدولي حول مأرب انعكاس لرغبة دول العدوان أو طرف بعينه، في عدم الوصول إلى نقطة فاصلة يصل من خلالها اليمنيون إلى حل سياسي”.

المصدر: المسيرة