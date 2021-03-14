باسيل: ليس على التيار ان يكون في موقع الدفاع عن النفس بل الهجوم على الذين أرهقوا البلاد على مدى الثلاثين عاما المنصرمة ويجب ان نتذكر دوما ان التيار والحق والحقيقة متلازمون ولا بدّ لنضال الحق ان ينتصر – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2021 - 13:06

باسيل: ليس على التيار ان يكون في موقع الدفاع عن النفس بل الهجوم على الذين أرهقوا البلاد على مدى الثلاثين عاما المنصرمة ويجب ان نتذكر دوما ان التيار والحق والحقيقة متلازمون ولا بدّ لنضال الحق ان ينتصر

منذ 20 mins 14 March، 2021
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