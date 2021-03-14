احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ٢٤ ساعة الماضية: 13 حادث، قتيلان و14 جريح – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2021 - 09:36

احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ٢٤ ساعة الماضية: 13 حادث، قتيلان و14 جريح

منذ 1 ساعة 14 March، 2021
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