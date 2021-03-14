قطع طريق صيدا – بيروت في محلة جدرا بالإتجاهين والطريق البحرية سالكة (التحكم المروري) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 14 2021 - 00:54

قطع طريق صيدا – بيروت في محلة جدرا بالإتجاهين والطريق البحرية سالكة (التحكم المروري)

منذ 2 ساعة 13 March، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة