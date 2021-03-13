تظاهرة احتجاجية أمام البرلمان اللبناني ورشق حجارة من المتظاهرين على القوى الامنية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2021 - 18:50

تظاهرة احتجاجية أمام البرلمان اللبناني ورشق حجارة من المتظاهرين على القوى الامنية

منذ 2 ساعة 13 March، 2021
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