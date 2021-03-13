وزير الصحة الأردني يعلن استقالته بعد وفاة عدد من مرضى كورونا في مستشفى السلط جراء انقطاع الأوكسجين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 13 2021 - 13:58

وزير الصحة الأردني يعلن استقالته بعد وفاة عدد من مرضى كورونا في مستشفى السلط جراء انقطاع الأوكسجين

منذ 1 ساعة 13 March، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة