الاتحاد الأوروبي يدعو جميع أطراف النزاع في اليمن لوقف الأنشطة العدائية دون تأخير وبدء محادثات سياسية شاملة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2021 - 23:04

الاتحاد الأوروبي يدعو جميع أطراف النزاع في اليمن لوقف الأنشطة العدائية دون تأخير وبدء محادثات سياسية شاملة

منذ 59 mins 12 March، 2021
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