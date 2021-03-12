التحكم المروري: قطع طريق عام الشويفات عند مفرق دير قوبل – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2021 - 19:46

التحكم المروري: قطع طريق عام الشويفات عند مفرق دير قوبل

منذ 38 mins 12 March، 2021
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