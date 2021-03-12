درغام: على الحريري تقديم مقاربة مختلفة للتوصل الى تشكيل الحكومة بأسرع وقت

قال عضو “تكتل لبنان القوي” النائب أسعد درغام إن “السبب الحقيقي لعدم تشكيل الحكومة هو الفيتو من الاميركيين والسعوديين”. وتابع “لقد بات واضحا أن الموضوع أعقد من الداخل اللبناني”.

وأشار درغام الجمعة الى انه “لا صحة للحديث عن مطالبة التيار بالثلث المعطل”، ورأى أن على “الرئيس المكلف سعد الحريري تقديم مقاربة مختلفة عن مقاربته الأولى للتوصل الى تشكيل الحكومة في أسرع وقت”.

وسأل درغام “هل المطلوب اليوم أن نستسلم ونسلم البلد الى نفس المنظومة التي حكمت البلد منذ التسعينات، ويقوموا بتسمية كل الوزراء ويكون رئيس الجمهورية باش كاتب؟”، قال “فيلعموا أن هذا الأمر لن يحصل والمطلوب إحترام الدستور والميثاقية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام