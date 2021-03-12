استطلاع: ثلثا الفرنسيين غير راضين عن إجراءات حكومتهم لمواجهة كورونا

كشف استطلاع نشره موقع Odoxa-Backbone للأبحاث، أن ثلثي الفرنسيين غير راضين عن إجراءات حكومتهم لمواجهة جائحة كورونا في البلاد.

ووفقا للاستطلاع الذي أجرته شركة الأبحاث لصالح “لو فيغارو” و”فرانس إنفو”، فإن “ثلثي الفرنسيين يعتبرون أن الرئيس إيمانويل ماكرون بنسبة (63%) ورئيس الحكومة جون كاستاكس بنسبة (60%) ووزير الصحة أوليفييه فيران بنسبة (68%) فشلوا في إدارة أزمة كورنا في البلاد”.

وحسب الاستطلاع، “يعتقد 77 بالمئة من المستطلعين أن الحكومة “غير مطمئنة” لأنها “غير واضحة (80%) ولا تعرف إلى أين تتجه (83%)”.

في حين أظهر الاستطلاع أن ثلاثة أرباع الفرنسيين يعتقدون أن السلطة التنفيذية “لم تتخذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب” (73%) و”لم تفصح عن الحقيقة” (76%).

وانقسم الفرنسيون حول ضرورة ارتداء الكمامات (52% راضون) وينتقدون استراتيجية اللقاح المنفذة منذ يناير (75% غير راضين) باعتبار أن البداية البطيئة للحملة تركت بصماتها على الرأي العام.

المصدر: وكالات