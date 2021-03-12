الخير في ذكرى اعتقال سكاف: خياره المقاوم اثبت جدواه في تحقيق الإنتصارات لأمتنا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 12 2021 - 01:36

الخير في ذكرى اعتقال سكاف: خياره المقاوم اثبت جدواه في تحقيق الإنتصارات لأمتنا

منذ 1 ساعة 12 March، 2021
كمال الخير
لبنان

توجه رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير في بيان بتحية الى ابن المنية البار عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية المناضل يحي سكاف بمناسبة الذكرى السنوية الـ 43 لإعتقاله، اثر تنفيذه أضخم عملية بطولية ضد قوات العدو داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبر الخير ان “هذه الذكرى تعني كافة الأحرار والشرفاء في الأمة لأن العمل البطولي الذي قام به الأسير يحيى سكاف هو عمل مشرف ويستحق الوقوف الى جانب قضيته، لأنها قضية وطنية”.

وقال “ان الطريق الذي سلكه المناضل يحيى سكاف منذ 43 عاما و الذي يكمله اليوم رجال المقاومة في فلسطين ولبنان أثبت بأنه الخيار الوحيد القادر على مواجهة العدو وتحقيق الإنتصارات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات