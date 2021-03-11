توقيف مروجي مخدرات في سن الفيل وذوق مصبح وبلاط -جبيل وضبط كمية منها – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2021 - 22:28

توقيف مروجي مخدرات في سن الفيل وذوق مصبح وبلاط -جبيل وضبط كمية منها

منذ 46 mins 11 March، 2021
الجيش اللبناني
لبنان

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة سن الفيل، المدعو (أ.خ) وبرفقته السوري (م.أ)، لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها، ولحيازة الثاني مسدسا حربيا، بحسب ما أفادت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني في بيان.

وأفاد البيان بأن دورية من المخابرات، أوقفت أيضاً منطقة ذوق مصبح، المدعو (ج.ع) لإقدامه على ترويج المخدرات، وضبطت بحوزته كمية كبيرة من مادة الكوكايين ومبلغا كبيرا من المال، كذلك أوقفت دورية أخرى في منطقة بلاط – جبيل، المدعوة (ز.ش) لإقدامها على ترويج المخدرات، وضبطت بحوزتها كمية من المخدرات. وأشار إلى أنه بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

المصدر: الوكالة الوطنية

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