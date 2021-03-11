إعلام العدو: تم تفعيل الإنذار نتيجة تشخيص خاطئ ولم يتم إطلاق أي صواريخ صوب الغلاف – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2021 - 22:28

إعلام العدو: تم تفعيل الإنذار نتيجة تشخيص خاطئ ولم يتم إطلاق أي صواريخ صوب الغلاف

منذ 57 mins 11 March، 2021
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