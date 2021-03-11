“الجهاد”: المقاومة تبذل كل الجهود لإطلاق سراح الأسرى من سجون العدو الصهيوني

أكد ممثل حركة “الجهاد الإسلامي” في لبنان إحسان عطايا أن “حركات المقاومة تبذل كل الجهود وتعمل ما بوسعها من أجل إطلاق سراح الأسرى والأسيرات كافة من سجون العدو الصهيوني ، وعلى رأسهم الأسير يحيى سكاف”.

وقال عطايا خلال ندوة نظمتها الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين وعائلة ولجنة الأسير يحيى سكاف الخميس إن “الأسير سكاف هو عنوان للنضال والكفاح، ورمز للكرامة العربية ولا يمكن للمقاومة أن تتخلى عنه”، وشدد على “ضرورة تكثيف الفعاليات المنادية بتحرير الأسرى محليا وعربيا ودوليا لإبقاء قضية الأسير يحيى سكاف حية في وجدان الرأي العام، ولتبقى قضية عموم الأسرى دوماً في إطار الاهتمام والمتابعة حتى إطلاق سراحهم منتصرين.

وأكد عطايا ان “على قوى المقاومة مضاعفة الجهد من أجل أسر جنود صهاينة، لإجراء عمليات تبادل لتحرير الأسرى من الظلم والقهر من المعتقلات والزنازين الصهيونية”.

المصدر: فلسطين اليوم