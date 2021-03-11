الصحة اللبنانية: إعلان البعض عن وجود لقاحات كورونا بالسوق المحلي يشكل مخالفة للقوانين

قالت وزارة الصحة العامة في لبنان في بيان لها الخميس “يروج عدد من الشركات والصيدليات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن لقاحات خاصة بـCovid-19 باتت متوافرة في السوق المحلي بأسعار مرتفعة، مستخدمين في المقابل الشعار الرسمي للوزارة”.

واكدت الوزارة أن “في هذا الأمر مخالفة صريحة للقوانين النافذة تعرض مرتكبها للملاحقة”، ونبهت “المواطنين من مخاطر السير بهذا الترويج”، وشددت على “انها واستكمالا لما تقوم به منذ بدء الحملة الوطنية للتلقيح، ستعلن رسميا عن أي شحنة لقاحات تصل إلى لبنان سواء عبر وزارة الصحة العامة أم المبادرات الخاصة التي ستكون مجانية ومضمونة الجودة وتتابع وتنفذ في مراكز التلقيح المعتمدة من قبل الوزارة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام