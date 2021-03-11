غجر: نحتاج إلى مساهمة مالية لنستمر وإلا سنذهب إلى العتمة

أوضح وزير الطاقة ريمون غجر بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا “اننا وضعنا الرئيس ميشال عون في جوّ الضغط الذي نعمل به كي لا نصل إلى العتمة واستنفذنا كل الإمكانات”.

وأَضاف في تصريح: “يجب إيجاد مصدر لشراء الفيول ونحن اليوم نستخدم وفر عام 2020 ونحتاج أموالاً في الموازنة الجديدة وبحاجة إلى مساهمة من أجل أن نستمر”. وأكد “أننا بحاجة إلى مساهمة ماليّة ونواب في لبنان القوي قدّموا قانوناً من أجل إعطاء سلفة ماليّة لشراء الفيول لإمداد المواطنين بالكهرباء”. وقال: “ذاهبون إلى العتمة وأعتقد أنّ النواب لن يقبلوا أن يكونوا شاهدين على هذا الأمر والحلّ بين أيديهم ونحن قمنا بمسؤوليّاتنا”.

ولفت إلى أن “المولدات تعمل لحوالى الـ7 ساعات في اليوم ولكن في غياب الكهرباء لا يمكن أن تعمل المولدات بشكل مستمرّ فإمداد الكهرباء بحاجة إلى شركة تؤمنها وفي المستقبل القريب لن نتمكن من تأمين الكهرباء لا من خلال شركة كهرباء لبنان ولا عبر المولدات وسيكون الوضع صعباً والأصعب الخروج منه”.

المصدر: مواقع