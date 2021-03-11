وزير الخارجية الأميركي ينفي إلغاء تجميد أموال إيران

نفى وزير الخارجية الأميركي اينتوني بلينكين الخميس، إلغاء الولايات المتحدة تجميد أي أموال إيرانية. وقال بلينكين خلال جلسات الاستماع في الكونغرس الأميركي “نحن لا نفعل ذلك، التقرير غير صحيح”. وأشار المتحدث إلى أن الولايات المتحدة “لا تخطط تخفيف العقوبات عن إيران قبل ان تعود إلى تنفيذ الاتفاقات النووية”، حسب قوله.

هذا وطُلب خلال جلسات الاستماع من وزير الخارجية التعليق على الأنباء حول أن كوريا الجنوبية ستلغي تجميد 7 مليارات دولار التي تملكها إيران، والتي خضعت للعقوبات الأميركية. كما طلب منه أعضاء الكونغرس التعليق على تقرير وكالة بلومبرغ حول أن اليابان، العراق وعمان يستعدون لإلغاء تجميد الأموال الإيرانية بعد موافقة الإدارة الأميركية.

المصدر: سبوتنيك