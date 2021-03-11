الغنوشي: تونس تحتاج استقرارا سياسيا لا تغييرا للحكومة

قال رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، إنه”:”لا يرى مبررا لتغيير الحكومة الحالية”، مشيرا إلى أن”البلاد تحتاج إلى استقرار سياسي لبدء إصلاحات اقتصادية عاجلة”.

وفي حديث لوكالة “رويترز”، قال الغنوشي إن “الآلة الدستورية تعطلت في قرطاج بسبب امتناع الرئيس (قيس سعيّد) عن القيام بواجبه بقبول أداء اليمين للوزراء المقترحين”.

وأضاف: “تهم الفساد تهم خطيرة وينبغي أن يفصل فيها القضاء وحده.. الرئيس تصرف كأنه محكمة تعقيب تنقض ما أقره البرلمان.. لا يمكن أن يكون قاضيا ورئيسا”.

وأشار إلى أنه “لا يمكن الجمع بين السلطات وإن جوهر الثورة التونسية هو التفريق بين السلطات لا تجميعها”.

المصدر: رويترز