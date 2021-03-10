قوى الامن: عناصر حاجز ضهر البيدر ضبطوا سيارة سرقت من الشويفات والعمل جار لتوقيف سائقها

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “الساعة 1.30 من فجر يوم الاربعاء 10-3-2021، تخطت سيارة من نوع “كيا ريو” ، حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي من دون التوقف عند عنصر التوجيه، فعمل بقية العناصر على وضع العوائق الحديدية (شوكة) أمامها، بهدف إيقافها، إلا أن سائقها تابع سيره، على الرغم من تلف إطاراتها نتيجة عبوره وتجاوزه العوائق. وجرى ضبط المركبة الآلية من قبل عناصر الحاجز المذكور بعد مطاردتها، والعمل جار لتوقيف سائقها.

وتبين أن السيارة قد سرقت بالتاريخ ذاته من محلة الشويفات، ولم يكن مالكها على علم بعد بأمر سرقتها.

وسلمت السيارة الى صاحبها، والتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام