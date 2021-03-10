قوى الامن تعمم صورة سورية مفقودة

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

– لمى اسماعيل الشحل (مواليد 1995، سورية)

التي غادرت بتاريخ 21-1-2021، منزل ذويها في محلة صحراء الشويفات، ولم تعد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية على أحد الرقمين : 921115-05 أو 922173-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام