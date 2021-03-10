الصحة الفلسطينية: تسجيل 27 وفاة و2331 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأربعاء انه تم تسجيل 27 وفاة و2331 إصابة جديدة بوباء كورونا و2273 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت الوزارة الأربعاء الى أنه “تم تسجيل 21 حالة وفاة في الضفة الغربية: نابلس 4، طولكرم 1، الخليل 5، قلقيلة 1، جنين 1، بيت لحم 4، رام الله والبيرة 3، ضواحي القدس 2، قطاع غزة 2، مدينة القدس 4”.

وأوضحت الوزارة أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: نابلس 418، طولكرم 106، الخليل 487، سلفيت 84، قلقيلية 67، جنين 157، بيت لحم 166، رام الله والبيرة 261، ضواحي القدس 18، أريحا والأغوار 43، طوباس 21، قطاع غزة 168، مدينة القدس 335”.

المصدر: فلسطين اليوم