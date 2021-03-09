إصابات بين الفلسطينيين خلال اقتحام العدو الاسرائيلي بورين بالضفة المحتلة

أصيب الثلاثاء عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق شديدة جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات العدو الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة بورين جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية “اقتحمت قوات كبيرة من جنود الاحتلال مساء اليوم بلدة بورين وسط اطلاق نار كثيف وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق”ز

وأضافت المصادر ان “تلك القوات انتشرت في مختلف أرجاء البلدة ومحيطها، واعتلت أسطح عدد من منازل المواطنين، دون معرفة الأسباب”.

المصدر: فلسطين اليوم