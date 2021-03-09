استمرار قطع الطرقات واحتجاز المواطنين لساعات

لا يزال عدد من الطرقات الرئيسية في المناطق مقفلا من قبل مجموعات حزبية خصوصا في جل الديب وانطلياس شمال بيروت .

وجنوبا تشهد مدينة صيدا زحمة سير جراء اقفال بعض تقاطعاتها ، بينما يعاني الاف المواطنين من احتجازهم داخل سياراتهم منذ اكثر من ثلاث ساعات جراء قطع الطريق مجددا عند مفرق برجا في الجية بالحجارة والاطارات المشتعلة . ويناشد المواطنون القوى الامنية والمعنيين في الدولة اللبنانية التدخل لفتح الطريق في اسرع وقت.

هذا وحصل تضارب بين القوى الامنية والعناصر الحزبية التي تقطع الطريق في الذوق شمال بيروت بعد تمكن سيارتين رباعية الدفع من المرور في المكان.

المصدر: قناة المنار