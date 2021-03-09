العراق: القبض على إرهابي من “داعش” في نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق الثلاثاء انه “تم إلقاء القبض على أنشط الارهابيين العاملين ضمن ما يسمى بولاية الجزيرة في تنظيم داعش”.

وقالت المديرية في بيان له إنه “تاكيدا لاستمرارها بمطاردة ما تبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة ٧٣ من القاء القبض على أنشط الارهابيين العاملين ضمن ما يسمى بـ(ولاية الجزيرة ) والمكنى بـ(القصاب ) في قضاء تلعفر غربي نينوى”.

وأشار البيان إلى أن “الموقوف من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ من قانون الإرهاب”.

المصدر: السومرية